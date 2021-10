Maltempo, Catania conta i danni nelle scuole

CATANIA – È cominciata la conta dei danni a Catania. E purtroppo anche le periferie hanno subito pesanti conseguenze dovute alla violenta alluvione. All’Istituto Fontanarossa di Librino, uno dei muri esterni che delimitano il cortile della Scuola ha ceduto.

Stamattina, nonostante la chiusura disposta dal sindaco Pogliese, erano presenti i dirigenti della scuola per poter capire – approfittando della tregua del maltempo – l’entità del danno. Il Comune ha disposto sopralluogo, ma verifiche sono in corso anche in altre scuole per verificare danni e stabilità degli edifici.



