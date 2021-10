Palermo, Curva Nord 12: “Torniamo al nostro posto”

I supporters rosanero non hanno accompagnato la squadra in questo avvio di campionato per protesta contro le restrizioni dovute al covid

PALERMO – “Dopo la trasferta di Vibo, domenica torneremo sui gradoni della nostra curva! Tanta gente ha promesso di rientrare nel momento in cui lo avremmo fatto noi e quindi invitiamo tutti coloro che amano questa curva a farlo, il Palermo ha bisogno di tutti noi e la passione dei veri tifosi rosanero deve riemergere velocemente, tanto da farla arrivare anche a chi vorrà investire mostrando le potenzialità di questa piazza. Quindi tutti allo stadio, un atto d’amore verso il Palermo di oggi che può anche stimolare l’interesse di chi vuole investire nel Palermo di domani! Torniamo al nostro posto”. Così su Facebook la Curva Nord 12, gruppo organizzato di tifosi del Palermo. I supporters rosanero non hanno accompagnato la squadra in questo avvio di campionato per protesta contro le restrizioni dovute al covid. Adesso, a partire dalla gara con l’Avellino, saranno nuovamente al fianco della formazione allenata da Filippi.



