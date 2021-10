Maltempo, Musumeci: “Restate a casa, il pericolo è dietro l’angolo”

“Ho il dovere di raccomandare a tutti di evitare spostamenti e, soprattutto, rinunciare all’uso di automobili, in caso di pioggia: l’insidia è sempre dietro l’angolo”. È l’appello del presidente della Regione, Nello Musumeci, ai siciliani per l’allerta meteo rossa sulla parte orientale dell’Isola. Domani gli uffici regionali delle province di Catania, Messina, Ragusa e Siracusa resteranno chiusi. Il provvedimento adottato dal presidente Musumeci è finalizzato a ridurre la mobilità nelle aree fortemente a rischio e l’esposizione dei cittadini al pericolo”.

“Facilitare l’eventuale movimento dei mezzi di soccorso”

“Si punta anche a facilitare l’eventuale movimento dei mezzi di soccorso, in caso di necessità. Per la sola provincia di Catania è una proroga di ventiquattrore, essendo già stato adottato il provvedimento di chiusura per due giorni, il 27 e 28. Resteranno aperti solamente gli uffici regionali che erogano servizi pubblici essenziali ed esattamente: i servizi della Protezione civile, tutti i presidi ospedalieri, le strutture sanitarie, gli Uffici del Genio civile, gli Ispettorati ripartimentali delle foreste.

