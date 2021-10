Pre allarme meteo a Pantelleria, appello ai cittadini: “Restate a casa”

La Protezione Civile Regionale, con nota Prot. 57085 del 28/10/2021, ha emesso un avviso di PREALLARME a causa della fase di tempo perturbato e delle avverse condizioni metereologiche sulle estreme regioni meridionali della Regione Siciliana. LEGGI ANCHE: Pioggia battente a Pantelleria, gli allagamenti

La perturbazione

La perturbazione potrebbe interessare di nuovo l’isola. Si invita, quindi, la cittadinanza ad evitare di uscire di casa se non per motivi indispensabili e di attendere il venir meno del preallarme per riprendere le quotidiane attività, a scopo cautelativo.

