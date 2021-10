Augusta, è emergenza: esonda un torrente incubo per 80 famiglie

Liberate le vie di accesso alla città, ma permangono i problemi per quelle in uscita

AUGUSTA (SR) – L’ondata di maltempo che ha colpito la Sicilia Orientale continua a creare problemi in molte città e province.

Non è stata risparmiata la città di Augusta dove, purtroppo, a causa dell’esondazione del torrente Porcaria circa 80 famiglie risultano isolate. In questo momento l’intensità della pioggia è diminuita, ma per la giornata di domani, 30 ottobre, è prevista l’allerta rossa.

Sono state liberate le vie di accesso alla città, ma permangono i problemi per quelli in uscita a causa della impraticabilità di via delle Saline. La viabilità per il villaggio di Brucoli è stata ripristinata.

La prefettura riferisce anche del salvataggio a Floridia di una persona travolta dal canale San Demetrio mentre era in macchina. A causa della tracimazione del fiume Mortellaro, nei pressi della provinciale 104 per Fontane Bianche, è stato necessario un intervento di messa in sicurezza degli ospiti dell’Arenella resort.

Rimane ancora chiusa la strada statale 114 all’altezza dello svincolo per Cava Sorciaro e sospesa la circolazione ferroviaria anche a causa dell’allagamento della stazione di Siracusa. E – Distribuzione ha eseguito 207 interventi, e ne sono in corso ancora 63, in alcuni casi con il supporto logistico del Corpo forestale regionale. A Portopalo di Capo Passero, la Guardia Costiera è intervenuta per arginare lo sversamento in mare di olio proveniente dall’isola ecologica.



