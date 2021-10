Catania, domani allerta rossa: A Catania scuole chiuse

CATANIA – La situazione è meno grave dalle previsioni catastrofiche, ma la fase critica non è ancora superata. Il tempo sarà instabile anche domani. Il ciclone Apollo, che oggi ha flagellato con vento e violente pioggia il siracusano, persisterà nella fascia ionica. E porterà rovesci persistenti anche sabato e domenica, con venti che potranno provocare mareggiate.

Scuole chiuse a Catania



Alle 16 è arrivato il nuovo bollettino diramato dalla protezione civile e l’allerta per tutta la Sicilia rimane rossa. Questa mattina, il sindaco Salvo Pogliese – nel corso di un sopralluogo al Villaggio Santa Maria Goretti – ha annunciato che le prossime decisioni sarebbero arrivate proprio dopo l’arrivo del nuovo livello d’alert. E così è stato. Domani le scuole saranno chiuse.

“Cauto ottimismo, ma l’allarme resterà ai massimi livelli ancora per qualche ora”, scrive il sindaco.

“Sono stati due giorni difficili, vissuti da tutte le Catanesi e i Catanesi con grande apprensione, ma con enorme senso di responsabilità. Il miglioramento previsto inizialmente per domani, però, non è confermato dall’ultimo bollettino della Protezione Civile, che rimane “rosso”. Per questo motivo le scuole di ogni ordine e grado rimarranno chiuse anche domani, sabato 30. Per quanto concerne le altre attività, alla luce delle previsioni attuali, resteranno chiusi i mercati all’aperto, mentre per tutti gli altri esercizi commerciali (a eccezione di quelli essenziali, compresi alimentari e attività di somministrazione di cibi e bevande, che rispetteranno i loro normali orari di esercizio) disporrò, d’intesa con la Prefettura, l’apertura è posticipata alle 14. Sono decisioni che, dopo due giorni di serrata pressoché totale, cercano – continua Pogliese – di contemperare le esigenze lavorative dei nostri operatori commerciali con la salvaguardia della loro incolumità. È naturale che se i successivi bollettini dovessero modificare in peggio le attuali previsioni mi determinerò diversamente, informandone la popolazione. Facciamo, tutti insieme, ancora uno sforzo per superare questo momento difficile, rivolgendo – continua il primo cittadino – un doveroso pensiero di vicinanza e solidarietà ai cittadini di Siracusa e della provincia che hanno fino ad ora avuto i danni maggiori dai violentissimi eventi atmosferici di queste ultime 48 ore. Ci stringiamo a loro nello stesso abbraccio virtuale che rivolgo ai miei concittadini in attesa degli eventi e a quelli che hanno già subito danni nei giorni scorsi e che ho incontrato in queste ore nei quartieri della Città”.

Intanto continuano le operazioni di monitoraggio e supervisione nelle zone dove si temono i maggiori danni nell’eventualità dell’arrivo del ciclone. Stamattina, i carabinieri, hanno svolto perlustrazioni ad hoc al lungomare e nei borghi marinari della scogliera.

Parallelamente alla macchina della prevenzione e del soccorso pronta a intervenire all’arrivo del maltempo sono cominciati gli interventi relativi ai danni provocati dal maltempo. Come quello di manutenzione del torrente Forcile nella zona sud della città.

Scuole chiuse a Caltagirone

Intanto arriva la notizia che il sindaco Fabio Roccuzzo ha deciso di emanare un’ordinanza con la quale prevede la chiusura di scuole e uffici pubblici per la giornata di domani.

A Tremestieri Etneo scuole chiuse

Anche a Tremestieri Etneo nella notte ci sono stati diversi interventi per la sicurezza. “Il Centro Operativo Comunale, coordinato dal Sindaco Santi Rando, è da ieri attivo h24. Disposti gli interventi preventivi per la tutela della pubblica incolumità. Anche durante la notte sono state messe in sicurezza le strade che presentano maggiori criticità in caso di forti piogge. La Protezione Civile regionale monitora costantemente la situazione e al momento pare che la nostra provincia sia stata lambita solo marginalmente dal fenomeno. Atteso un possibile peggioramento per le prossime ore e per la giornata di domani, per la quale si prevede un grado di allerta rossa”, si legge in un comunicato. Disposta la “chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, chiusura dei parchi, degli impianti sportivi e del cimitero comunale, chiusura dei mercati all’aperto e delle attività itineranti, limitazioni all’uso dell’auto e divieto di circolazione per i mezzi a due ruote”.

Scuole chiuse a Giarre

Anche a Giarre domani scuole chiuse. Al termine di un vertice operativo è stata confermata l’ordinanza di oggi, con la chiusura delle scuole, dei cimiteri, di tutti gli uffici pubblici e degli esercizi commerciali. “Se entro le 14 di domani le condizioni meteo dovessero migliorare si sospenderà l’ordinanza per consentire alle attività di aprire vista anche la prossimità delle festività”, dice il sindaco Leo Cantarella. Alla riunione presenti anche il comandante della stazione dei carabinieri di Giarre, luogotenente Alessandro Calabretta, il presidente della Confcommercio di Giarre, Attilio Lo Po’ e gli assessori Tania Spitaleri e Claudia Raciti.

Hub vaccinali chiusi



Il Commissario per l’emergenza Covid Pino Liberti ha avuto un confronto con il dg dell’Asp Maurizio Lanza e il direttore Antonino Rapisarda oggi pomeriggio. Al termine dell’incontro è stato deciso di intraprendere la strada della prudenza. E infatti “hub e punti vaccinali territoriali dell’Asp resteranno chiusi domani mattina. Possibile, però, la riapertura già dal pomeriggio. Si deciderà nella tarda mattinata di domani sulla base delle indicazioni della protezione civile. Resta quindi sospeso il servizio tamponi drive in sia a Catania che ad Acireale e l’esecuzione di quelli di fine isolamento programmati per gli studenti in quarantena”, si legge in una nota stampa. “Il momento impone prudenza – spiega Liberti – e ogni decisione va opportunamente ponderata, ma ci auguriamo di poter riaprire dalle ore 14 e riattivare tutti i servizi. Valuteremo nella tarda mattinata di domani, dopo un confronto con la protezione civile”.



