Catania, 20 interventi nella notte: allagamenti sulla 114

Catania – Sono 20 gli interventi di soccorso dei vigili del fuoco in atto in provincia di Catania e altrettanti sono stati effettuati durante la nottata appena trascorsa. Ed è stata comunque una notte di relativa tranquillità, con piogge sì, ma non intense. L’allerta però è ancora rossa. Perché il Medicane Apollo “secondo le rilevazioni dei radar, è al largo della Sicilia, tra Siracusa e Malta, ed è in avvicinamento verso l’isola”. L’annuncio del capo dipartimento della Protezione civile siciliana, Salvo Cocina, intervistato stamane da Unomattina di Raiuno, ci avverte che il peggio non solo non è ancora passato, ma non è neanche arrivato.

Per Catania, il pericolo uragano è ancora lì. L’attesa è per le prime ore del pomeriggio. Mentre Augusta, nel Siracusano, è attualmente paralizzata. Fermi intanto i collegamenti ferroviari sul versante sud-est dell’Isola. Attualmente interrotti, infatti, i collegamenti tra Catania e Messina e tra il capoluogo etneo e Siracusa, e la tratta Siracusa-Modica-Gela. La linea maggiormente colpita è la Siracusa-Augusta. Il ripristino dei collegamenti ferroviari è previsto per le 13 circa.

La provincia

Nel Catanese, la notte appena trascorsa è stata di relativa tranquillità al netto delle piogge (però di bassa intensità) che da ore non accennano a fermarsi. La città invece già da ieri si presenta praticamente deserta. Sono pochissime le auto in giro. La chiusura preventiva di scuole e dei servizi pubblici non essenziali, riportando di fatto Catania in un nuovo lockdown, è servita a evitare pericolose congestioni del traffico. I negozi della via Etna hanno le vetrine sbarrate dalle paratie e, in alcuni casi, dai sacchi di sabbia lavica. Scene inedite. Molti dei balconi delle case catanesi sono stati svuotati da vasi e altri oggetti. In alcuni casi, c’è chi ha legato i mobili alle ringhiere e isolato le finestre con teli di plastica.

Protezione Civile

Nessun danno è stato segnalato a persone o cose dalla Sala Operativa della protezione civile siciliana che è aperta a San Giovanni la Punta, nel Catanese, e continua a monitorare la situazione. Forti temporali e pioggia battente invece si sono registrati e continuano a cadere soprattutto nel Siracusano e nel Ragusano. Ma non si registrano danni particolari se non la chiusura alla circolazione lungo la Statale 114 nella zona di Priolo Gargallo, nella provincia aretusea. Per il momento insomma, l’Isola sembra essere risparmiata dal ‘ribattezzato’ Apollo. Ma l’allerta rossa continua. Sino alla mezzanotte di oggi.

Vigili del fuoco

Nel frattempo, il dispiegamento sul territorio del dispositivo di soccorso dei Vigili del Fuoco è stato ulteriormente potenziato e ridistribuito nell’area metropolitana di Catania. Il posto di comando avanzato presente fino a ieri in piazza Università, è stato ricollocato in piazza Teatro Massimo.

Al Centro di Formazione dei Vigili del Fuoco di via San Giuseppe la Rena a Catania, sono state dislocate delle sezioni operative in assetto alluvione, dotate anche un mezzo anfibio, che potranno essere prontamente impiegate in centro storico e nella zona Sud della città, oltre che nei villaggi sul mare lungo la SS 114 in direzione di Siracusa.

Altrettanto è stato fatto al Distaccamento Nord dei Vigili del fuoco a San Giovanni Galermo, per coprire le esigenze delle zone Nord della città e di quelle del versante pedemontano sud.Sul campo sono, dunque, dislocati e impegnati complessivamente oltre 210 Vigili del Fuoco attrezzati per le attività di soccorso ordinarie e in assetto operativo alluvione.

Carabinieri

Il personale dei carabinieri dalle prime ore della mattinata sta tenendo sotto osservazione le aree costiere. Attualmente, il Lungomare di Catania è interdetto al transito in via precauzionale.

I controlli di militari dell’Arma





