Catania dopo l’allerta: ordinanze revocate, negozi riaprono

CATANIA – Davanti alle botteghe ci sono ancora i sacchi di sabbia lavica messi per scongiurare altri allagamenti, ma i portoni sono aperti e i tavolini dei bar iniziano a riempirsi. Il sole di questa mattina ha dato ai catanesi, dopo una lunga settimana grigia e bagnata, voglia di uscire di casa e concedersi una colazione all’aperto.

Revocata l’ordinanza

Il sindaco Salvo Pogliese, “alla luce delle mutate condizioni meteo”, ha “disposto la revoca dell’ordinanza emanata ieri d’intesa con il comitato prefettizio” sull’apertura “posticipata” degli esercizi commerciali che “potranno aprire al pubblico già in mattinata, compatibilmente con le necessità organizzative di ciascuno”. Alle 14, inoltre riaprirà anche il Cimitero, considerato anche l’approssimarsi delle giornate dedicate ai Defunti, rimanendo stabilita la chiusura dei cimiteri al tramonto.

Tempo instabile anche oggi



Si respira aria di libertà in via Etnea, simile a quella da lockdown covid. Questa invece è stata una quarantena da maltempo. Un’emergenza nubifragi che in provincia ha provocato tre vittime. Mentre si passeggia però un occhio è sempre sullo smartphone alla ricerca costante delle previsioni, cercando di capire dove il ciclone si sta dirigendo. La domanda è una: ‘ma dov’è Apollo?’. Perché c’è il timore di un ‘colpo di coda’ del vortice. Le previsioni parlano di tempo instabile, soprattutto, a partire dal pomeriggio.

Arrivano le revoca da più città

E arrivano revoca delle ordinanze di chiusura anche da altre città, come Giarre. “Il Sindaco, Leo Cantarella, appreso del miglioramento delle condizioni meteo sta predisponendo l’ordinanza per la riapertura delle attività commerciali e dei cimiteri. L’ordinanza dovrebbe arrivare a momenti, diventando operativa dalle ore 14:00”.

Riaprono gli hub vaccinali

Dalle ore 14 saranno nuovamente operativi gli hub vaccinali di Catania, Acireale, S.A. Li Battiati, Misterbianco, Caltagirone e Bronte. Riprenderà anche il servizio tamponi drive in sia a Catania che ad Acireale.

La decisione è stata presa questa mattina dal commissario per l’emergenza Covid, Pino Liberti, di concerto con il direttore generale dell’Asp, Maurizio Lanza, e del direttore sanitario, Antonino Rapisarda.

E sempre stamane, assieme al sindaco di Catania, Salvo Pogliese, il commissario ha deciso di attivare per domani, dalle 10 alle 19, un punto vaccinale mobile in piazza Università. Sarà possibile vaccinarsi senza prenotazione.

Continua la conta dei danni a Catania

Intanto per tutta la giornata di oggi la città resta da “bollino rosso”. E mentre la gente si gode qualche “ora d’aria”, la macchina comunale della Protezione Civile, con il supporto dei tecnici manutenzioni e lavori pubblici, stanno continuando a fare gli interventi necessari dopo il danni dell’alluvione. Da Villaggio Santa Maria Goretti con la pulizia dei canali a Librino dove c’è il muro crollato dell’Istituto Fontanarossa. Ma anche in tutto il centro storico, dove la mareggiata ha causato allagamenti e infiltrazioni in edifici pubblici ma anche private e commerciali. All’ospedale Garibaldi Nesima si sta operando per ritornare al regime di normalità a tempi record. E sono al lavoro anche i vigili del fuoco: ieri sera c’erano 120 interventi in coda. E purtroppo la conta dei danni non è terminata. La stima ancora definitiva non è arrivata. Ma il conto sarà sicuramente salatissimo.



