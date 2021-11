Concorsi in Sicilia e al Sud: 2.600 posti, come presentare domanda

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale Concorsi ed esami – n. 82 del 15 ottobre 2021, il bando di Concorso pubblico per il reclutamento a tempo determinato di 2.022 unità di personale non dirigenziale di Area III – F1 o categorie equiparate nelle amministrazioni pubbliche con ruolo di coordinamento nazionale nell’ambito degli interventi previsti dalla politica di coesione dell’Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, nelle autorità di gestione, negli organismi intermedi e nei soggetti beneficiari delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

La domanda di ammissione al concorso, secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando, deve essere presentata esclusivamente per via telematica, attraverso SPID, compilando l’apposito modulo elettronico sul sistema “Step-One 2019”, raggiungibile sulla rete internet all’indirizzo https://www.ripam.cloud entro le ore 14.00 del 15 novembre 2021.

Per l’individuazione delle amministrazioni rientranti in ciascuno degli ambiti regionali consultare l’allegato 1 del bando pubblicato sul sito del Dipartimento della funzione pubblica www.funzionepubblica.gov.it

Per ulteriori informazioni consulta il sito del Formez alla pagina http://riqualificazione.formez.it

Dirigenti, 38 posti

Candidature entro il 29 novembre 2021, ore 16,00

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale Concorsi ed esami – n. 86 del 29 ottobre 2021, il bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive 38 unità, a tempo indeterminato, di personale dirigenziale di seconda fascia, in prova, nel ruolo dei dirigenti del Ministero dell’Economia e delle finanze, da destinare agli Uffici ubicati nelle sedi centrali di Roma, come di seguito specificato:



Profilo A – n. 20 posti da assegnare a funzioni di consulenza, studio e ricerca, con specifiche competenze in materia di programmazione e valutazione degli impatti economici e finanziari degli investimenti pubblici nonché con specifiche competenze in materia di valutazione della fattibilità e della rilevanza economico finanziaria dei provvedimenti normativi e della relativa verifica della quantificazione degli oneri e della loro coerenza con gli obiettivi programmatici in materia di finanza pubblica;



Profilo B – n. 18 posti con competenze giuridiche ed economico-finanziarie riferibili a funzioni istituzionali del Ministero dell’economia e delle finanze.



La domanda di ammissione al concorso, secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando, deve essere presentata esclusivamente per via telematica, attraverso SPID, compilando l’apposito modulo elettronico sul sistema “Step-One 2019”, raggiungibile sulla rete internet all’indirizzo www.ripam.cloud entro le ore 16.00 del 29 novembre 2021.

Funzionario esperto tecnico (Codice FT/COE) con competenza in materia di supporto e progettazione tecnica, esecuzione di opere e interventi pubblici e gestione dei procedimenti legati alla loro realizzazione (es. mobilità, edilizia pubblica, rigenerazione urbana ed efficientamento energetico, etc.):

• n. 1.270 unità di personale a tempo determinato così suddivise:

– 116 unità nelle amministrazioni rientranti nell’ambito territoriale della Regione Abruzzo;

– 53 unità nelle amministrazioni rientranti nell’ambito territoriale della Regione Basilicata;

– 178 unità nelle amministrazioni rientranti nell’ambito territoriale della Regione Calabria;

– 297 unità nelle amministrazioni rientranti nell’ambito territoriale della Regione Campania;

– 31 unità nelle amministrazioni rientranti nell’ambito territoriale della Regione Molise;

– 197 unità nelle amministrazioni rientranti nell’ambito territoriale della Regione Puglia;

– 164 unità nelle amministrazioni rientranti nell’ambito territoriale della Regione Sardegna;

– 234 unità nelle amministrazioni rientranti nell’ambito territoriale della Regione Sicilia;

Funzionario esperto in gestione, rendicontazione e controllo (Codice FG/COE) con competenza in materia di supporto alla programmazione e pianificazione degli interventi, nonché alla gestione, al monitoraggio e al controllo degli stessi ivi compreso il supporto ai processi di rendicontazione richiesti dai diversi soggetti finanziatori, anche attraverso l’introduzione di sistemi gestionali più efficaci e flessibili tra le Amministrazioni e i propri fornitori:

• n. 733 unità di personale a tempo determinato così suddivise:

– 74 unità nelle amministrazioni rientranti nell’ambito territoriale della Regione Abruzzo;

– 40 unità nelle amministrazioni rientranti nell’ambito territoriale della Regione Basilicata;

– 94 unità nelle amministrazioni rientranti nell’ambito territoriale della Regione Calabria;

– 189 unità nelle amministrazioni rientranti nell’ambito territoriale della Regione Campania;

– 21 unità nelle amministrazioni rientranti nell’ambito territoriale della Regione Molise;

– 149 unità nelle amministrazioni rientranti nell’ambito territoriale della Regione Puglia;

– 88 unità nelle amministrazioni rientranti nell’ambito territoriale della Regione Sardegna;

– 78 unità nelle amministrazioni rientranti nell’ambito territoriale della Regione Sicilia;

Funzionario esperto analista informatico (Codice FI/COE) con competenza in materia di analisi dei sistemi esistenti e definizione di elementi di progettazione di dati logici per i sistemi richiesti dai fabbisogni di digitalizzazione delle amministrazioni. Identificazione e progettazione di chiavi per i dati e definizione di cataloghi di dati. Definizione e realizzazione delle condizioni di interoperabilità per l’acquisizione e scambio di dati utili alle Amministrazioni:

• n. 19 unità di personale a tempo determinato così suddivise:

– 7 unità nelle amministrazioni rientranti nell’ambito territoriale della Regione Abruzzo;

– 1 unità nelle amministrazioni rientranti nell’ambito territoriale della Regione Basilicata;

– 4 unità nelle amministrazioni rientranti nell’ambito territoriale della Regione Molise;

– 2 unità nelle amministrazioni rientranti nell’ambito territoriale della Regione Puglia;

– 4 unità nelle amministrazioni rientranti nell’ambito territoriale della Regione Sardegna;

– 1 unità nelle amministrazioni rientranti nell’ambito territoriale della Regione Sicilia;

500 posti di lavoro

Disponibili gli atti on line per ciascun profilo concorsuale

Sulla piattaforma fomez.concorsismart.it è possibile accedere alla prova scritta sostenuta per il Concorso pubblico per titoli ed esame per il reclutamento di complessive 500 (cinquecento) unità di personale non dirigenziale a tempo determinato da inquadrare nell’Area III, posizione economica F1,



I candidati possono accedere alla propria area riservata con le credenziali create in fase di registrazione alla stessa piattaforma formez.concorsismart.it

Promozione all’estero

Si svolgerà il giorno 5 novembre 2021 alle ore 12.30, presso al Nuova Fiera di Roma, via Portuense, la prova scritta di cui al Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di venti unita’ di personale da assumere nei propri ruoli da inquadrare nell’area III – posizione F1 – orientamento socio-economico-amministrativo.



Ai sensi di quanto previsto dal bando di concorso si pubblica, in allegato, l‘elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta, approvato dalla Commissione esaminatrice, in ordine decrescente di punteggio conseguito nella valutazione dei titoli di cui all’art. 7 c. 4 lett. a) b) e c).

I candidati che NON si presenteranno a sostenere la prova nel giorno e ora stabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso quali che siano le cause dell’assenza anche indipendenti dalla loro volontà, ancorché dovuta a forza maggiore.

La violazione delle misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica comporta l’esclusione dal concorso.

Si forniscono, altresì, le istruzioni che i candidati dovranno seguire per il corretto svolgimento della prova.

Per ogni eventuale aggiornamento e comunicazione i candidati sono invitati a tenersi costantemente aggiornati tramite il sito Ripam.



I candidati sono invitati a prendere visione dell‘avviso contenente le istruzioni e le misure di sicurezzaivi riportate, nonché del Protocollo concorsi DFP.

Come specificato nell’avviso allegato, i candidati avranno a disposizione 60 minuti per sostenere la prova scritta.



Il presente avviso ha valore di notifica



