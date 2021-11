Bonus terme, ecco dove è possibile spendere il voucher di 200 euro

Bonus terme, ecco dove è possibile spendere il voucher al massimo di 200 euro previsto dal governo. Lo possono richiedere i cittadini italiani maggiorenni, senza limite di reddito o di età, per usufruire dei servizi termali. Non ovunque, però, ma solo nelle strutture termali accreditate da Invitalia, società che gestisce il Bonus per conto del Ministero dello Sviluppo economico.

Da martedì 2 novembre è online l’elenco delle terme accreditate. Per prenotare serve inviare una mail di richiesta alla struttura di interesse e sarà la struttura stessa, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, a richiedere il bonus. Da lunedì 8 novembre le strutture invieranno le richieste di bonus in ordine cronologico, Invitalia verificherà i requisiti ed emetterà i voucher. Le strutture comunicheranno poi ai clienti quali richieste sono state accettate.

Il Bonus può coprire il prezzo di acquisto dei servizi termali fino a un massimo di 200 euro. L’elenco delle strutture accreditate dove è possibile prenotare è disponibile a questo link.

Ecco la disposizione per regione: 53 in Veneto, 20 in Emilia-Romagna, 18 in Campania, 13 in Toscana, 7 in Lombardia, 7 in Trentino Alto-Adige, 4 nel Lazio, 3 nelle Marche, 3 in Sardegna, 2 in Abruzzo, 2 in Friuli Venezia Giulia, 2 in Sicilia, 2 in Puglia, 1 in Basilicata, 1 in Calabria, 1 in Piemonte, 1 in Liguria, 1 in Umbria, 1 in Valle d’Aosta.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI