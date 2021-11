Scomparsa da un campeggio in Australia, ritrovata bimba di 4 anni

E’ stata ritrovata ieri sana e salva Cleo Smith, una bambina di 4 anni scomparsa da un campeggio in Australia oltre due

settimane fa. La polizia ha trovato la bimba facendo irruzione in una casa a Carnarvon, nell’ovest del Paese. Arrestato un uomo di 36 anni senza alcun legame con la famiglia della piccola. Non sono stati forniti per ora ulteriori dettagli sulla vicenda.



