Maltempo, interventi a Misterbianco: strade chiuse al traffico, l’elenco

MISTERBIANCO – Ci sono ancora gli effetti del maltempo a dare disagi ai catanesi, soprattutto in tema di viabilità. A Misterbianco “in seguito alle piogge delle scorse settimane si è reso necessario intervenire su alcune strade del territorio e liberarle anche dei rifiuti che le piogge torrenziali hanno trasportato sulla sede stradale. In seguito alla segnalazione eseguita dall’ufficio comunale di Protezione civile è stata varata l’ordinanza n. 113 con l’istituzione temporanea, per domani venerdì 5 novembre, del divieto di sosta e di fermata su alcune strade del territorio che sono: Via Salso ambo i lati; Via G. Di Vittorio dal civico 1 al civico 37; Via Lenin ambo i lati nel tratto compreso tra via A. Volta e via Sant’Agata.

Il divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata partirà dalle ore 07,00 e fino alle ore 16,00 o comunque fino a termine dei lavori.

I cittadini pertanto sono invitati a lasciare libere le strade interessate.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI