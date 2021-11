Palermo, Filippi: “Rammaricati, bisogna essere più incisivi”

CATANZARO – “Siamo rammaricati per il risultato. Non basta fare una buona prestazione anche se per larga gara abbiamo gestito bene il possesso palla. Perdere e non andare avanti dispiace nonostante la prestazione. Ma non basta, bisogna essere più decisivi e incisivi. Il Catanzaro è una diretta concorrente, lo sappiamo e abbiamo giocato senza tirarci mai indietro”. Analizza così la sconfitta per 1-0 col Catanzaro in Coppa Italia di Serie C, il tecnico del Palermo, Giacomo Filippi. Intervenuto in mixed zone, l’allenatore rosanero ha poi tracciato le note positive della gara: “Ho visto che la squadra per 70 minuti ha fatto benissimo. Dopo aver subito il gol abbiamo iniziato a giocare in forma individuale e mi da fastidio. Abbiamo messo in difficoltà il Catanzaro e dovevamo insistere. Ma chi ha giocato ha fatto benissimo. Fino ad oggi la costante non è fare prestazione ma non fare risultato. Penso che chi ha giocato oggi sia alla pari di quelli che hanno giocato domenica: cambiando 9/11 hanno dato ottime risposte”.

“Cosa manca alla squadra? La cattiveria per portare a casa il risultato – ha sottolineato Filippi -. Dobbiamo dare continuità con prestazioni e risultato. Oggi è mancato il risultato ma bisogna insistere sull’essere feroci sotto porta. Il Palermo nel tempo farà bene e combatterò per le prime posizioni”

Infine, sulle risposte avute dai singoli, Filippi ha concluso: “Almici? Innegabile che quest’inizio di stagione sia diverso da quello passato. Ha avuto piccoli acciacchi che hanno rovinato la sua condizione. Oggi mi è piaciuto per 55 minuti e lo stesso per Marong. A volte si sottovaluta, ma ritrovarlo per me è ottimo. Peretti? Buona gara, nell’occasione del gol Curiale è stato bravo ma mi serviva una risposta e i ragazzi me l’hanno data. Crivello ha fatto bene per tutti i 90 minuti. Marconi? Sta bene. Abbiamo preferito lasciarlo a casa. Rientriamo stasera e venerdì sera partiremo per Andria dove giocheremo una partita difficile e dovremmo essere pronti”, ha chiosato l’allenatore del Palermo.



