Gupe Catania, il DG Smario: “Derby sfida più importante”

CATANIA – Volley chiama, Catania risponde. Il campionato di Serie B maschile si è aperto all’insegna della grande competitività e l’impatto iniziale di ‘A Ricchigia Gupe Volley Catania ha presentato questo aspetto nella sua forma più cinica. Non esiste passo in avanti se non quello dettato dal lavoro e dal sacrificio e proprio sotto questi auspici, calza a pennello il derby etneo fra Gupe Volley e Volley Catania.

La sfida in programma sabato allo Sporting Center alle ore 17:00 è la chance che entrambe le compagini attendono per poter riscattare un travagliato inizio di torneo. I ragazzi di coach Fabrizio Petrone si sono allenati duramente per arrivare carichi e determinati all’appuntamento che segnerà la quarta giornata del girone M.

Nell’economia della stagione, la sfida del PalaGupe rappresenta il primo reale crocevia di questo campionato per i rossoblù, lo conferma il direttore generale etneo Massimo Smario: “Ogni partita è importante, quella di sabato indubbiamente lo è di più,la squadra sta cercando di trovare soluzioni e coesione perché è un gruppo giovane e nuovo sulla quale abbiamo scommesso tanto”.

“Il derby è sempre importante e speciale, Volley Catania è una formazione interessante e assolutamente rispettabile – continua il dg Smario – dovremo esprimere la miglior pallavolo e mi auguro che i ragazzi si divertano, elemento che è venuto a mancare forse per mancanza di fiducia nei propri mezzi. Noi ne abbiamo però moltissima su di loro e sono certo che la squadra girerà bene presto”.

Una sfida e una missione, ritrovare il sorriso davanti ai propri sostenitori e scuotere la classifica. Per ‘A Ricchigia Gupe VolleyCatania, il terzo derby stagionale deve essere quello della ripartenza.



