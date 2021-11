Covid, la Sicilia supera la soglia dei contagi: elenco Regioni

La Sicilia supera la soglia dei contagi. A farle compagnia ci sono altre Regioni. Ma nonostante questo l’Italia rimane tutta in zona bianca.

I tre parametri

La differenza tra zona bianca e gialla si basa su tre parametri: l’incidenza settimanale di nuovi positivi deve superare i 50 casi ogni 100mila abitanti, il tasso di occupazione in area medica deve essere oltre il 15%, il tasso di occupazione in terapia intensiva deve essere oltre il 10%. L’Italia rimane bianca il tasso di occupazione in area medica che le terapie intensive sono al di sotto dei percentuali di alert.

Le maglie nere

La maglia nera è per il Friuli Venezia Giulia, l’incidenza dei nuovi casi è pari a 139,6, i ricoveri sono al 7,7% e in terapia intensiva al 9,1%. Nella provincia autonoma di Bolzano dove ci sono ben 189,1 casi settimanali e l’occupazione in area medica è all’11,6%, terapie intensive al 3,8%. La Calabria ha un’incidenza di 52,5, posti occupati per il 10,2% e terapie intensive al 4,7%. Nel Lazio ha registrato un’incidenza di 63 nuovi positivi ma la situazione dei ricoveri è pari al 7% e in terapia intensiva al 4,8%.

Le 13 regioni che superano la soglia

Sono tredici le regioni che hanno superato i 50 casi settimanali e tra questi c’è la Sicilia con il 51,7%. Ecco l’elenco completo: Calabria (52,5%), Campania (56,9), Emilia Romagna (56,1), Friuli Venezia Giulia (139,6), Lazio (63), Liguria (52,1), Marche (50,2), provincia autonoma di Bolzano (189,1), provincia autonoma di Trento (63), Sicilia (51,7), Toscana (57,7), Umbria (51,4), Veneto (75,3).



