Meteo, Sicilia: le previsioni di oggi

PALERMO – Nubi nel settore occidentale, meridionale e nel Messinese, ampie schiarite altrove,. Ecco le rilevazioni di meteo.it, che ci dicono anche come nel pomeriggio il cielo passerà da poco a parzialmente nuvoloso ovunque. In serata nubi in aumento con qualche pioggia possibile nel settore occidentale, Palermo città compresa. Temperature massime senza grosse variazioni con valori anche oltre i 25 gradi. Venti moderati o tesi da sud-est in parziale attenuazione. Mari mossi o localmente molto mossi. Le temperature nelle principali città siciliane: Palermo 20/24 gradi, Catania 21/27, Messina 21/27.



