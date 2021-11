PALERMO – In Sicilia le ultime 24 ore hanno portato 416 casi Covid in più ma sul bilancio complessivo degli attuali contagiati dell’Isola pesano altri 354 positivi che sono emersi, secondo quanto riferito dalla regione al ministero della Salute, da una verifica effettuata sui sistemi informatici dell’Asp di Messina. In altri termini, i nuovi casi rispetto alle statistiche di ieri sono in realtà 770.

Il pasticcio dell’Asp di Messina

Per decifrare l’ultimo pasticcio in termini numerici sull’andamento dell’epidemia nell’isola bisogna analizzare il bollettino quotidiano del ministero della Salute e dell’istituto superiore di sanità. Il report registra 416 nuovi casi a fronte di 16.071 tamponi processati ma una postilla informa del ‘ripescaggio’ dei contagiati nel Messinese: “In seguito alla verifica sui sistemi informatici da parte dell’Asp di Messina sul numero complessivo dei tamponi molecolari comunicati in data odierna, 3.722 sono relativi a periodi precedenti. Sul numero complessivo dei casi confermati comunicati in data odierna – si legge ancora -, 354 sono relativi a periodi precedenti al 5 novembre”. Il mistero viene risolto dall’analisi dei singoli dati provinciali: la voce di Messina, infatti, vede ben 455 nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Cifra che, se depurata dai 354 contagiati mai inseriti nelle tabelle ufficiali, scende a 101. Questi i numeri delle altre province: Palermo 68 casi, Catania 180, Siracusa 22, Ragusa 12, Trapani 13, Caltanissetta 9, Agrigento 10, Enna 1. Il pasticcio dell’Asp messinese viene poi confermato anche dal numero degli attuali positivi nelle nove province siciliane. Un dato che oggi segnala un autentico boom visti i 8.425 attuali contagiati: nel saldo con i decessi e le guarigioni si registra un aumento di ben 648 casi.

Sicilia quinta in Italia

La Sicilia, quindi, è al quinto posto per contagi: al primo c’è l’Emilia Romagna con 536 casi, al secondo posto il Lazio con 449 casi, al terzo posto il Friuli Venezia Giulia con 438 casi, al quarto il Veneto con 432 casi. Gli attuali positivi sono 8.425 con un aumento di 648 casi. I guariti sono 121 mentre si registra un’altra vittima, che porta il totale dei decessi a 7.049. Sul fronte ospedaliero sono adesso 379 i ricoverati, con 17 ricoverati in meno rispetto a ieri in terapia intensiva sono 46, quattro in meno rispetto a ieri . Sul fronte del contagio nelle singole province: Palermo con 68 casi, Catania 180, Messina 455, Siracusa 22, Ragusa 12, Trapani 13, Caltanissetta 9, Agrigento 10, Enna. Sono 379, infine, i ricoverati per coronavirus negli ospedali siciliani: di questi, 333 sono in regime ordinario e 46 in terapia intensiva.

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI