GRAVINA DI CATANIA – Il Covid fa ancora paura. Un focolaio è scoppiato in una Rsa di Gravina di Catania. Si tratta di una decina di positivi su una trentina di ospiti. Già sono state avviate sia da parte della struttura che dall’Asp tutte le procedure previste dai protocolli anticovid per circoscrivere i contagi. Domani arriveranno anche le squadre Usca per effettuare i tamponi.



