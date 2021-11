Covid, salgono i contagi: ecco le regioni a rischio zona gialla ELENCO

ROMA – Torna a crescere la curva dei positivi al Covid. In aumento anche i posti occupati nelle Terapie intensive. E’ quanto emerge dai nuovi dati pubblicati da Agenas che evidenziano la risalita, dopo sttimane di stabilità, della percentuale di posti di terapia intensiva occupati da pazienti Covid che passano dal 4 al 5%.

Le regioni più critiche

In particolare, la curva sale in Friuli Venezia Giulia – dove arriva all’11% – e nelle Marche. Entrambe le regioni superano la soglia di allerta del 10% che rappresenta uno dei parametri stabiliti dagli esperti per il passaggio della Regione in zona gialla.

Salgono anche in Piemonte, dal 3 al 4%, così come in Liguria e in Veneto, dal 4 al 5%. Stabili invece i dati delle altre regioni, tra cui la Sicilia, con il 9% dei posti letto occupati in Rianimazione.



