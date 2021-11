Termini Imerese: picchia e cerca di accoltellare moglie, arrestato

TERMINI IMERESE – I carabinieri hanno arrestato a Termini Imerese un uomo di 61 anni per lesioni personali, resistenza e minacce a pubblico ufficiale. A chiamare il 112 durante la lite è stata la donna, di 57 anni, che poi lo ha anche denunciato per maltrattamenti in famiglia. I carabinieri della compagnia di Termini sono entrati nell’appartamento all’interno del quale, al termine della perquisizione, è stata sequestrata l’arma con cui il sessantunenne avrebbe minacciato la moglie. L’uomo avrebbe minacciato di morte un carabiniere. A quel punto i militari hanno arrestato il sessantunenne che è stato anche denunciato dalla moglie che ha raccontato ai militari di aver vissuto gli ultimi due anni in un clima di violenza e paura. La donna è andata al pronto soccorso di Termini ed è stata dimessa con una prognosi di sette giorni.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI