Comune occupato dai consiglieri, braccio di ferro sulla pelle di Palermo

Il calcio d’inizio delle ostilità viene ‘fischiato’ da una nota diramata e sbocconcellata dal popolo social: “Indignati dall’ennesima pagliacciata in Consiglio Comunale, nuovamente chiuso per mancanza del numero legale durante il prelievo del piano triennale delle opere pubbliche a causa dell’irresponsabilità del centrodestra che ha abbandonato i lavori, noi consiglieri e consigliere di Avanti Insieme, Sinistra Comune, Partito Democratico, Movimento 5stelle, occuperemo fino alla seduta di domani l’aula consiliare”. Sono gli orlandiani e i grillini, uniti in questa insolita barricata a Sala delle Lapidi.

“Soldi che servono alla città”

“Nel piano triennale ci sono fondi per opere importantissime che servono alla città – dice la consigliera di ‘Avanti Insieme’, Valentina Chinnici –. Ci sono gli asili, c’è il centro sociale dello Sperone, proprio nei luoghi dello spaccio. Immaginiamo il danno che potrebbe derivare dal mancato finanziamento? E poi però siamo tutti bravi a dire che lo Stato non c’è… Il centrodestra si sta assumendo una responsabilità enorme. Ci sono anche alcune linee del tram e sono somme che devono essere spese e che sarebbe un peccato mortale perdere”. GUARDA IL VIDEO

Il ‘plauso’ di Giusto Catania

Anche l’assessore Giusto Catania interviene su Facebook: “Un plauso all’iniziativa dei consiglieri comunali di Sinistra Comune, Avanti Insieme, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle che stanno praticando un atto estremo, qual è l’occupazione dell’aula consiliare, per poter esercitare il loro legittimo diritto/dovere di votare gli atti deliberativi all’ordine del giorno. È inaccettabile l’ostruzionismo della nuova maggioranza consiliare, cementata solo dalla volontà di ostacolare le azioni di governo, che impedisce perfino l’apertura dei lavori consiliari. È inaccettabile che consiglieri comunali eletti per fare il bene comune scelgano di boicottare la città, impedendo l’approvazione di un atto necessario a garantire gli investimenti pubblici. Ed è ancora più inaccettabile che tra questi vi siano diversi consiglieri voltagabbana, quelli eletti a sostegno di un programma di governo che, in questo modo, stanno tradendo la città e i loro elettori. Speriamo che questa iniziativa possa produrre effetti positivi ed impedire la perdita di centinaia di milioni di euro per la città di Palermo”.

Il centrodestra: “Atteggiamento puerile”

“Ci sembra assolutamente puerile, se non irresponsabile l’atteggiamento di quei consiglieri che oggi hanno occupato l’aula per protesta solo perché non si è prelevata la delibera del Piano Triennale delle opere pubbliche. La proposta avanzata dall’opposizione era quella di un cronoprogramma, così come stabilito dalla conferenza dei capigruppo, per approfondire la settimana prossima tutte le sfaccettature del Piano Triennale 20/22. Un programma che prevede l’audizione del sindaco e poi tutti i vari responsabili dei procedimenti delle opere indicate nel Piano Triennale per arrivare poi al voto dell’atto in aula entro venerdì. Un atto di responsabilità quella nostra per approfondire in maniera particolarmente attenta tutta la questione. Cosa che evidentemente non è stata apprezzata da parte dei consiglieri che hanno preferito mettere in scena questa ‘occupazione’. Una reazione puerile, un melodramma di seconda categoria, di chi vuole approvare un documento Senza averlo approfondito in maniera sufficiente”. Lo dichiarano i consiglieri di Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Diventerà Bellissima e Udc a cui è affidata la replica del centrodestra.

Il braccio di ferro

E’ sicuramente uno scenario inconsueto, a Palazzo delle Aquile, occupato di solito da ben altre categorie e per ben altri scopi. Ma, a prescindere dalle ragioni che le parti rivendicano, sicuramente in buonafede, si colgono anche qui i segni stanchi della fine prossima dell’Orlandismo. Un po’ per concretezza, un po’ per farsi vedere in vista delle prossime elezioni: ecco perché si sta consumando l’ennesimo braccio di ferro sulla pelle di Palermo.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI