Marcello e i materassi abbandonati: colpa dei palermitani VIDEO

PALERMO – Da qualche settimana a Palermo si è notato, con maggiore frequenza, un fenomeno che, però, fenomeno non è. Cioè, i materassi abbandonati per strada, con una bomboletta spray, vengono numerati e segnati con una croce. L’obiettivo, per niente invidiabile, è quello di arrivare a quota mille materassi “e quello – dichiara Marcello Fenoalta, conosciuto come Marcello Ludos, promotore di questa iniziativa – la segnerò davanti Palazzo delle Aquile“.

“Tutto nasce per i bambini. Facevo l’animatore alla città dei ragazzi. Guardo sempre al futuro dei bambini, ma cosa gli stiamo lasciando?“. Si chiede Marcello con molta rabbia mista a speranza nella speranza che qualcosa possa cambiare.

“Sono consapevole delle difficoltà di molti cittadini nel portare i materassi nelle isole ecologiche perché sono distanti, per questo in programma ce ne dovrebbero essere ventiquattro a Palermo. Questa cosa spinge ad usare la scusa ‘la città è questa, lo lascio qui chi se ne frega’; c’è anche chi preferisce pagare qualcuno che, in teoria, dovrebbe portarlo al centro raccolta, ma che li lascia per strada. Dare la colpa alla Rap è pure inutile. Gli operatori ecologici sono stanchi – ha continuato Marcello Fenoalta difendendo i dipendenti della municipalizzata – perché non possono raccogliere i materassi che, a causa delle numerose piogge, si riempiono d’acqua e pesano una tonnellata, non è compito loro effettuare traslochi. C’è gente anziana che chiede il servizio di raccolta degli ingombranti, ma le prenotazioni sono per il mese successivo e questi devono essere lasciati davanti la porta di casa, ma le persone anziane come fanno? Tutti ce l’hanno con la Rap che non fa il suo lavoro, ma non è loro la colpa, bensì di chi decide di abbandonare queste cose per strada“.

Marcello non risparmia le critiche al sindaco Orlando: “Pensa sia tutto frutto della criminalità organizzata. Ma quale criminalità organizzata? – chiede Marcello – Non si può trovare la soluzione dicendo che dietro c’è la criminalità organizzata. Ho ricevuto molti messaggi da amici che si sono messi a ridere e chiesti ‘ma anziché pensare alla criminalità organizzata perché non li faceva togliere questi materassi?’. Il sindaco dovrebbe dire ‘avete ragione abbiamo sbagliato’“.

“Se alla gente viene dato uno stimolo e qualcuno si cura della città, loro cambiano i loro comportamenti. Ho ricevuto molti messaggi. Io faccio l’arbitro – ha concluso Marcello -, osservo e una volta arrivato a quota mille dirò tutto quello che penso. Bisogna riorganizzare tutto in questa Amministrazione“.

Marcello, anche per ridere e mandare un segnale di speranza, pubblica sul proprio profilo Facebook dei video sfottò trasformandosi in ‘segnatore seriale’ di materassi. Eccone alcuni: