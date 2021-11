Lutto nel giornalismo: morto Giampiero Galeazzi

ROMA – Lutto nel giornalismo. E’ morto Giampiero Galeazzi. Il popolare giornalista sportivo della Rai ed ex canottiere aveva 75 anni. Da tempo era malato di una grave forma di diabete. Nato a Roma, era conosciuto con il soprannome di “Bisteccone”. Galeazzi fu professionista nel canottaggio: vinse il campionato italiano nel singolo nel 1967 (che gli valse la medaglia di bronzo al valore atletico) e nel doppio con Giuliano Spingardi nel 1968 e in quell’anno partecipò alle selezioni per le Olimpiadi del 1968 a Città del Messico. Memorabili le sue telecronache di canottaggio in cui racconto le gesta olimpiche e mondiali dei fratelli Abbagnale.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI