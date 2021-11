UniCt, l’Itwiin 2021 va a tre ricercatrici di Catania

Catania – E’ stato assegnato a tre ricercatrici dell’universita’ di Catania – Gea Oliveri Conti, Angela Messina e Stefania De Medici – il premio nazionale Unindustria “Itwiin 2021” promosso dall’associazione italiana Donne inventrici e innovatrici. Itwiin, inserita nella rete europea delle donne inventrici e innovatrici “Euwiin”, e’ una realta’ che opera da 15 anni valorizzando le donne di talento, manifestato con invenzioni, idee ed innovazioni nell’ambito delle Stem (Science, Technology, Engineering and Mathematics) e delle discipline umanistiche, del design, della musica.

Gea Oliveri Conti e’ stata premiata come ‘Migliore innovatrice’ per il brevetto internazionale “metodo per l’estrazione e determinazione delle microplastiche in campioni a matrici organiche ed inorganiche’, l’unico che attualmente permette l’estrazione e la determinazione delle microplastiche nell’area bio-medica per studi di relazione salute-ambiente e anche nell’industria alimentare, farmaceutica e cosmetica per la gestione del controllo di qualita’ al fine della certificazione plastic-free.

Angela Messina ha ricevuto il premio ‘Alta formazione’ per il brevetto internazionale “Pharmacologically active peptide compound, process for the preparation and use thereof” che prevede l’utilizzo di un peptide neuroprotettivo derivato da una molecola naturale per contrastare a livello intracellulare la disfunzione mitocondriale e del metabolismo energetico che e’ alla base di diverse malattie neurodegenerative, caratterizzate da anomala da aggregazione proteica, in particolare la Sclerosi laterale amiotrofica (Sla).

Stefania De Medici ha ricevuto il premio ‘STEAMiamoci’ per l’invenzione di “un sistema per la pianificazione ed il controllo degli interventi di manutenzione in un elemento spaziale di un sistema edilizio”, un riconoscimento per importanti risultati raggiunti da donne impegnate in professioni scientifiche e tecnologiche e negli altri campi del sapere e che premia in particolare l’attivita’ di ricerca di trasferimento tecnologico sul tema della partecipazione delle persone all’attivita’ di manutenzione e di processi circolari in architettura



