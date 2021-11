Ricciardi: “Via il green pass a chi rifiuta la terza dose”

“Non ci sarà il lockdown, neppure parziale“. A dichiararlo è il professore Walter Ricciardi, consulente del Ministero della Salute, intervistato da Il Messaggero, che indica una serie di possibili interventi per proteggere l’Italia dall’avanzata della quarta ondata che arriva da Est: “sanzioni più rapide nei confronti di medici e infermieri No vax; analisi, Asl per Asl, per verificare se tra gli assistiti di un determinato studio medico ci siano molti non vaccinati, per correre ai ripari“.

Ricciardi pensa anche alla possibilità di ritirare il Green pass: “Chi non completa con il richiamo il ciclo vaccinale riceve prima un’ammonizione e, se dopo due o tre mesi ancora non si mette in regola con l’iniezione di rinforzo, la certificazione verde perde di validità. A 180 giorni dalla seconda dose sei sì protetto dalle conseguenze gravi della malattia, ma molto meno dall’ infezione“.

“Quantitativamente il numero di medici e operatori sanitari in genere che rifiutano il vaccino non sono molti, ma possono causare danni enormi perché dispongono di un’ampia capacità di influenzare i pazienti, i propri assistiti“.



