Sicilia, lavoro da sogno: assunzioni al San Domenico di Taormina

Numerose figure ricercate, ad assumere è la multinazionale Four Season

Four Season, grande multinazionale con sede in Canada, attiva nell’ospitalità di lusso, ricerca diverse figure per l’hotel San Domenico Palace di Taormina.

Si ricercano:

food&beverage intern;

kitchen cleaner/steward;

chef de partie, pastry;

assistant guest relations manager;

demi chef de partie;

sous chef;

housekeeping intern;

front office intern;

bartender/chef de bar;

chef de rang – room eervice.

Per conoscere il dettaglio, le mansioni richieste e i requisiti specifici clicca qui.



