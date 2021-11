Palermo 2022, vertice congiunto di Pd e Cinquestelle: “Un percorso comune”

PALERMO – Pd e Cinquestelle fanno sul serio. Il percorso verso le amministrative palermitane è solo il primo di una serie di passaggi delicati che l’armata giallorossa dovrà gestire. Insieme. Come certifica la nota congiunta inviata alla stampa. Un comunicato in cui non compaiono nomi, ma soltanto i partiti: un segnale chiaro.

La nota congiunta

“Il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle hanno ragionato, oggi nel tardo pomeriggio nel corso di un incontro nel capoluogo siciliano, su un possibile percorso comune alle amministrative di Palermo”, si legge. “Un asse che potrebbe replicare le esperienze vincenti di San Cataldo, Caltagirone, Favara, Lentini che si aggiungono a quella di Termini Imerese di un anno fa. Durante l’incontro sono state messe sul tavolo posizioni politiche e temi per la città. Questo primo incontro è servito per aprire una interlocuzione formale a Palermo con lo scopo comune di costruire un solido percorso progressista, politico e civico”, continua la nota. “Questo primo incontro è servito per aprire una interlocuzione formale a Palermo tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle con lo scopo comune – secondo PD e Movimento 5 Stelle – di costruire un solido percorso progressista, politico e civico, che possa servire la città per i prossimi 10 anni. Siamo consapevoli delle difficoltà politiche da affrontare, legate alla diversa posizione che le nostre forze hanno rispetto all’Amministrazione uscente ma vorremmo trasformare questa criticità in un valore aggiunto che spinga verso l’alto l’asticella di un nuovo progetto in questa diversa fase storica che – concludono – metta al centro la città e che ne attivi le migliori energie”.

Pd-Cinquestelle: prove di unità

Al tavolo erano presenti il segretario regionale dei dem, Anthony Barbagallo, quello provinciale Rosario Filoramo e una ampia delegazione pentastellata (Adriano Varrica, Valentina D’Orso, Aldo Penna, Viviana Lo Monaco,

Concetta Amella, Roberta Schillaci, Roberta Alaimo, Giovanni Galioto, Tony Randazzo) guidata da Gianpiero Trizzino. I vertici di entrambi i partiti confermano l’impegno costante per non mancare l’appuntamento decisivo con le amministrative palermitane. Una partita cruciale in vista sia del voto alle regionali sia di quello delle politiche. La presenza al tavolo del segretario regionale dei dem sottolinea quanto il match sia delicato (lo stesso vale per la segreteria regionale e provinciale del Pd congiunta recentemente andata in scena alla presenza del sindaco Orlando). In ballo non ci sono più comuni di media grandezza e gli attori politici coinvolti ne sembrano decisamente consapevoli.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI