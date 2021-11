Su i contagi, ricoveri e terapie intensive stabili

Salgono in Italia i contagi da Covid ma ricoveri e terapie intensive restano sotto controllo, mentre le terze dosi di vaccino hanno quasi raggiunto quota 3 milioni. In vista del Natale, il ministro della Salute Speranza chiede di “insistere su richiami, prime dosi e comportamenti corretti” per “limitare eventuali misure” restrittive. Intanto, in Austria da oggi scatta il lockdown per i non vaccinati. E in Germania, dove c’è una escalation di contagi e ricoveri, si torna allo smart working.



