Allarme furti ad Altavilla, il sindaco: chiamate i carabinieri

ALTAVILLA MILICIA – Allarme furti nelle abitazioni e villette ad Altavilla Milicia. A lanciarlo il sindaco Pino Virga sulla pagina Facebook del Comune. “Alcuni furti in abitazione – si legge – hanno scosso, nei giorni scorsi, la serenità del nostro territorio. Le forze dell’ordine sono allertate e, costantemente, impegnate nel capillare controllo del territorio. Confidiamo che gli ignobili e vili autori dei furti siano presto assicurati alla giustizia”.

L’appello è quindi quello di collaborare con le forze dell’ordine in modo da poter provare a individuare questa banda. L’ipotesi infatti è che dietro a questi furti in serie possa esserci la stessa banda considerando il modus operandi e il fatto che siano avvenuti nello stesso periodo: “Se notiamo qualcosa, o qualcuno, di strano o sospetto, – scrive sempre il Comune – non indugiamo a chiamare il 112. Meglio rischiare di aver dato un falso allarme, che di non aver sventato un potenziale delitto”.



