Covid, record di contagi in Germania: “Situazione drammatica”

BERLINO – La Germania ha registrato nelle ultime 24 ore altri 52.826 casi di Covid, mai così tanti dall’inizio della pandemia, oltre a 294 decessi. Una settimana fa le infezioni giornaliere erano state 39.676. Sale ancora l’incidenza settimanale per 100 mila abitanti: 319,5 casi contro i 312,4 del giorno precedente e i 232,1 di una settimana fa.

L’appello della cancelliera Merkel

“La situazione pandemica in Germania è drammatica” ha detto Angela Merkel, parlando in conferenza stampa. Per il virus è “del tutto indifferente” che il Paese abbia un governo reggente o nel pieno delle sue funzioni, ha aggiunto. “Anche il numero di morti è spaventoso”, ha detto, sottolineando che il numero dei pazienti nelle terapie intensive sale rapidamente. Oggi potrebbe essere dato il via al booster per tutti gli over 18. Lo scrive la Bild, allargando l’indicazione per la terza dose che oggi riguarda principalmente le persone con più di 70 anni e i fragili. Anche i più giovani che sono stati vaccinate potrebbero ricevere presto il richiamo. “La percentuale di pazienti Covid nelle unità di terapia intensiva aumenta ogni giorno: nei singoli stati federali, ci potrebbe essere presto un deficit di posti letto in terapia intensiva”, scrive il giornale. Come in Sassonia: lì, il ministro degli Affari sociali Petra Köpping (SPD) ha dichiarato di aspettarsi che il livello di sovraccarico sarà raggiunto questa settimana. – See more at:



