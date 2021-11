Randazzo, albero caduto e camion a fuoco: interventi dei pompieri

CATANIA – La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Randazzo (CT) è intervenuta per la rimozione di un grande albero che con la sua caduta minacciava l’abitazione di un’azienda vinicola sulla SP89. Il fusto dell’albero si è adagiato pericolosamente su un altro albero a ridosso dell’abitazione. I vigili del fuoco hanno operato anche con l’ausilio di un’autoscala e di un’autogrù inviata dalla Sede del Comando Provinciale di Catania per rimuovere la parte del fusto caduta e rimettere in sicurezza l’abitazione.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia Municipale del Comune di Castiglione di Sicilia ed i militari del locale Comando di Stazione dell’Arma dei Carabinieri.



In rapida sequenza, la stessa squadra dei Vigili del Fuoco, è intervenuta per lo spegnimento dell’incendio di un mezzo pesante all’interno di un vivaio in via Ugo Foscolo a Randazzo (CT).



