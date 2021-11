Distributore di sigarette fatto saltare in aria con un petardo artigianale

RIPOSTO. E’ stato fatto saltare in aria con un petardo artigianale: dopodiché chi ha agito – due persone col volto travisato – ha portato via sigarette e denaro contante. A farne le spese il distributore automatico si un Tabacchi di via Amendola.

I militari dell’Arma indagano sull’accaduto anche sulla scorta del racconto dei residenti svegliati in piena notte dalla deflagrazione dell’ordigno. I carabinieri stanno anche analizzando i filmati delle telecamere a circuito chiuso piazzate lungo il perimetro di via Amendola.



