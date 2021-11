Palermo, così si fa: rosanero compatti, coesi e vincenti

PALERMO – Il Palermo vince, convince e non ha alcuna intenzione di mollare o allentare la presa sulla prima posizione. Il cammino dei rosanero, che in avvio di stagione hanno vissuto qualche passo falso (vedi pari con Monterosi e Acr Messina), nelle ultime settimane è diventato fatto solo di vittorie. L’ultimo ko risale allo scorso 17 ottobre, più di un mese fa, contro la Turris, da lì in poi gli uomini di Filippi hanno praticamente sempre vinto in campionato, escluso il pari interno per 1-1 contro l’Avellino.

Numeri alla mano il Palermo è, e resta, una delle candidate alla promozione in Serie B. Al momento la vetta è in mano al Bari con un +4 sui rosanero ma il percorso è ancora lungo e pieno di insidie. De Rose e compagni nell’ultima gara contro la Paganese, sabato scorso, hanno offerto una prestazione solida e anche interessante dal punto di vista del gioco, sfornando diverse occasioni e rischiando poco in fase difensiva.

DIFESA E ATTACCO

Proprio difesa e attacco sembrano essere gli assi nella manica di Filippi. Il tecnico rosanero, infatti, ha fatto intuire aver stabilito le gerarchie e trovato i giusti interpreti in ogni ruolo. Nelle ultime sei gare il Palermo ha subito solo due reti e ne ha realizzate ben dodici. Dati importanti, soprattutto se aggiunti all’elevato numero di diversi giocatori andati in gol.

Uno dei fattori determinanti è anche quello della panchina, con chi subentra che riesce a dare una sterzata alla gara, oppure a chiuderla definitivamente. Segnale che il gruppo è compatto e tutti vogliono mettere in difficoltà nelle scelte il tecnico Filippi che fin qui è riuscito a dare minutaggio a tutti, compresi anche i più giovani come Mauthe e Corona, provenienti dalla Primavera rosanero, e che già hanno fatto il loro esordio in Serie C.

IL PUBBLICO

Gli ingredienti sembrano quelli giusti e la convinzione è quella che siano anche ben amalgamati, adesso bisogna non interrompere questo spirito e questa voglia che la squadra mette in campo, magari anche accompagnandola con grande supporto e trasporto da un grande pubblico come quello rosanero, pronto sempre a dimostrarsi il dodicesimo uomo in campo.



