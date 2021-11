VULCANO (MESSINA) – Come preannunciato venerdì dal sindaco di Lipari, Marco Giorgianni (GUARDA IL VIDEO), scatterà stasera l’ordinanza sindacale che dispone l’allontanamento nelle ore notturne, dalle 23 alle 6, dall’area portuale e nella zona limitrofa dell’isola di Vulcano, alle Eolie, a seguito delle emissioni di gas tossici. In pratica circa 200 famiglie per un mese non potranno dormire nelle loro case. Giorgianni ha firmato un’ordinanza alla luce dell’emissione dei fumi con gas, anidride carbonica e solforosa che fuoriescono anche in piu’ punti alle pendici del vulcano.

Cosa prevede l’ordinanza

I residenti si trasferiranno, ma solo per il pernottamento, ha reso noto il sindaco di Lipari, Marco Giorgianni. Durante il giorno tutte le attività resteranno aperte, e la vita proseguirà in maniera normale. Di notte, invece, per un mese, le persone dovranno dormire in un’area diversa dell’isola. Stop anche ai turisti per un mese.

Stato di emergenza

Venerdì scorso, il governo Musumeci ha dichiarato lo stato di crisi e di emergenza regionale per l’isola di Vulcano, allo scopo di attivare tutte le iniziative necessarie a garantire la risposta operativa sul territorio, la mitigazione dei rischi e l’assistenza alla popolazione colpita dal progredire dei fenomeni vulcanici nelle ultime settimane.

