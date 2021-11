Antitrust, stangata da 200 milioni per Amazon e Apple

L’Autorità Garante Concorrenza e Mercato ha sanzionato, per complessivi 200 milioni di euro, Amazon e Apple al termine dell’istruttoria sulle restrizioni all’accesso nel marketplace Amazon.it da parte di rivenditori legittimi di prodotti a marchio Apple e Beats “genuini”. Sanzioni per 68,7 milioni di euro alle società del gruppo Amazon e 134,5 milioni alle società del gruppo Apple. L’autorità ha intimato di porre fine alle restrizioni, permettendo l’accesso ad Amazon.it ai rivenditori di prodotti Apple e Beats “genuini” in modo non discriminatorio.



