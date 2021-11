Torrenova-Ruvo di Puglia: gara a porte chiuse

La gara, valevole per la 7° giornata del Girone D del campionato di Serie B, è in programma domani alle ore 17 al Pala LuxorBuilding

MESSINA – “Cestistica Torrenovese informa che il match tra Fidelia Torrenova e Tecnoswitch Ruvo di Puglia, valevole per la 7° giornata del Girone D del campionato di Serie B ed in programma domani 24 novembre alle ore 17 presso il Pala LuxorBuilding, si disputerà a porte chiuse, giusta Ordinanza Sindacale N.133 del Comune di Torrenova del 23/11/2021″. Così – attraverso una nota – la formazione messinese ha fatto sapere che il prossimo match sarà a porte chiuse per il pubblico. La gara è prevista per domani alle ore 17.



