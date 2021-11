“Le donne non si toccano, si amano”: il messaggio sullo Stand Florio

PALERMO – “Le donne non si toccano, si amano”. Questo il messaggio del Rotary Club Palermo Teatro del Sole che ieri è stato proiettato a Palermo, su una delle facciate dello storico Stand Florio di via Messina Marine. “Abbiamo voluto lanciare un messaggio molto forte alle periferie della città, spesso poco considerate – dice la presidente del club Giusy Scafidi – Un modo per dire agli uomini di questo quartiere che le donne non vanno picchiate o minacciate. Sono state tante le reazioni positive a questa iniziativa che conferma la nostra vocazione a mattersi a servizio della collettività”.



