Sambuca di Sicilia, case a 2 euro: venduti altri otto immobili

Sono state aperte stamattina a Sambuca di Sicilia (Agrigento) le buste contenenti le offerte per 8 immobili che il comune ha venduto con il bando denominato “Case a 2 euro”, promosso dopo il successo ottenuto dalla precedente operazione “Case a un euro”, che risale a un paio di anni fa. La commissione presieduta dal segretario comunale Livio Elia Maggio ha aggiudicato le 8 residenze ad acquirenti di Belgio, Israele, Giordania e Usa. In particolare da oltreoceano sono arrivate offerte da persone residenti in Arizona, California, Colorado, Virginia e Idaho. Il comune incasserà poco più di 24 mila euro.

Le offerte

Partendo dalla base simbolica di 2 euro, l’offerta più alta pervenuta per l’acquisto di una delle 8 case è stata di 7.030 euro, quella più bassa di 400. Case che adesso dovranno essere ristrutturate dai nuovi proprietari. Oltre al recupero di un patrimonio edilizio di valore, il sindaco di Sambuca , Leo Ciaccio punta a fare in modo che il suo comune continui ad attrarre un interesse internazionale. Grazie al precedente bando 135 immobili (tra pubblici e privati) sono stati venduti a persone di 38 nazionalità che hanno conosciuto Sambuca, migliorandone il nucleo abitativo e, in qualche caso, eleggendo il borgo agrigentino a luogo per le proprie vacanze o a “buen retiro”.

L’attrice e lo show di Real Time

Tra i compratori più celebri anche l’attrice americana Lorraine Bracco, che su “Case a un euro” ha dedicato uno show di Real Time. Tra le offerte pervenute oggi anche quella per un lotto destinato ad una residenza di artisti con, in aggiunta, un laboratorio culturale e una scuola d’arte che valorizzi il tema dei diritti umani e alle conquiste civili, in omaggio ad un giovane artista belga scomparso a soli 25 anni. Soddisfatto per il successo dell’operazione il sindaco Ciaccio, per il quale “le buone pratiche, la visione di una comunità resiliente e soprattutto l’accoglienza dei sambucesi ha favorito tutto ciò”.

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI