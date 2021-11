Meteo, tempesta verso la Sicilia: allerta gialla, previsioni

PALERMO – Sicilia, allerta gialla, temporali verso la sicilia. La Protezione Civile ha annunciato fenomeni accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e locali forti raffiche di vento”.

L’allerta meteo

L’avviso prevede, inoltre, dal primo pomeriggio di oggi, venti di burrasca sud-orientali, con raffiche di burrasca forte, su Calabria, Basilicata e Puglia, e possibili mareggiate lungo le coste esposte. Stabilita allerta arancione su buona parte della Calabria e allerta gialla su quasi tutto il centro-sud, dalla Toscana alla Sicilia.

L’avviso della Protezione civile

La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico per temporali, valido dalle ore 16 di ieri alle ore 24 di oggi, 25 novembre. Su tutta la Sicilia, per domani, è previsto un livello di allerta gialla per condi-meteo avverse. Infatti – si legge nell’avviso n.21328 – “dalle prime ore di giovedì 25 novembre 2021, e per le successive 18-24 ore, si prevedono precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e locali forti raffiche di vento”.



