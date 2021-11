Monreale, grave incidente: auto si ribalta, tre feriti

Un altro grave incidente nel Palermitano e stavolta a Monreale. Due le auto coinvolte in un violentissimo scontro avvenuto sulla circonvallazione, una Audi Q2 è una Opel Astra, la prima è uscita fuori strada ribaltandosi in seguito all’impatto.

I soccorsi

Quando è stato lanciato l’allarme sul posto sono arrivati gli uomini del 118 e i carabinieri: tre i feriti, per estrarli dai mezzi è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

I rilievi

Trasportati in ospedale, nessuno è considerato in gravi condizioni. Indagini in corso per ricostruire la dinamica dello schianto, l’ennesimo che si verifica sulla strada che da Palermo conduce alla cittadina normanna. In base ad una prima ricostruzione, uno dei mezzi avrebbe invaso la carreggiata opposta.

