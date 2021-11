Moro trascina il Catania, doppietta vincente con il Potenza

Il Catania torna al successo grazie alla doppietta del suo bomber Luca Moro, che raggiunge quota 16 reti in altrettante partite di campionato ma con due recenti assenze per la partecipazione del numero 24 alle gare della Nazionale. La formazione di Baldini inizia a spron battuto, col preciso intento di riscattare la debacle di Taranto. Sipos e Russini non impensieriscono più di tanto Marcone con il portiere potentino che poi, in pieno recupero della prima frazione di gioco, frana su Russotto che aveva sostituito l’infortunato Russini. Rigore concesso al Catania e trasformato con calma olimpica da Moro. Nella ripresa, Sipos non è lesto a deviare in porta da due passi ma gli etnei raddoppiano al 13° ancora con Moro che ribadisce in rete la respinta di Marcone sulla botta di Russotto lanciato alla perfezione da Claiton. Partita chiusa? Tutt’altro… perché Trocini rivoluziona l’assetto della sua compagine inserendo forze fresche. Proprio uno dei nuovi entrati, Sepe, scappa via sulla sinistra e mette in mezzo per l’accorrente Ricci che batte Sala grazie anche ad una fortuita deviazione in mischia. Baldini corre ai ripari, effettua alcuni cambi ed il Catania va vicino al tris ancora con Moro, ben servito da Albertini. Stavolta, però, la sua conclusione viene ribattuta alla disperata. Nel finale, il Potenza tenta il tutto per tutto e Sessa spreca una ghiotta opportunità, in pieno recupero, spedendo il pallone alle stelle da centro area. I tre punti vanno al Catania che domenica prossima sarà di scena a Latina prima dell’atteso derby casalingo contro il Palermo in programma il prossimo 12 dicembre.

LA CRONACA

PRIMO TEMPO

5° punizione laterale battuta da Ceccarelli e deviata in corner dalla difesa potentina;

8° ripartenza di Ceccarelli, Sipos serve Moro che prova il tiro dal limite due volte ma non inquadra lo specchio della porta;

10° Sala blocca a terra il tiro di Volpe;

11° conclusione di Russini deviata in angolo;

12° timide proteste del Catania per un presunto tocco col braccio sulla conclusione di contro balzo di Rosaia;

16° sul cross dalla bandierina, colpo di testa di Sipos che manda il pallone a sbattere contro la traversa ma l’arbitro ferma il gioco accordando una punizione al Potenza;

23° Potenza pericoloso: azione insistita sulla sinistra degli ospiti con conclusione a botta sicura di Zagaria che sbatte su un difensore rossazzurro che salva la sua porta!

28° girata al volo di Moro: para Marcone senza problemi;

32° Ropolo raccoglie un pallone vagante in area avversaria e tira in diagonale: angolo!

34° nel Catania, l’infortunato Russini è costretto a lasciare il posto a Russotto;

45° concessi 3 minuti di recupero;

46° rigore per il Catania: sul lungo cross di Calapai… Marcone frana su Russotto. L’arbitro indica il dischetto ed ammonisce il portiere ospite;

47° dagli 11 metri, Moro non lascia scampo all’estremo difensore avversario, segnando il suo 15° gol stagionale: 1-0 !

48° il primo tempo finisce col Catania in vantaggio.

SECONDO TEMPO

3° Sipos, ben servito da Moro, non è lesto a tirare e si fa anticipare da Marcone!

7° colpo di testa alto di Cargnelutti, alto;

9° Sipos manda fuori da ottima posizione ma… era in off-side;

13° raddoppio del Catania: Claiton lancia di Russotto che calcia forte verso la porta avversaria. Marcone respinge alla disperata e Moro non lascia scampo: 2-0!

18° nel Potenza, Banegas, Sepe e Zenuni sostituiscono Zagaria, Vecchi e Zampa;

20° Moro lancia Russotto che smista a Sipos la cui conclusione viene parata da Marcone;

22° tiro di Volpe, a lato;

24° nel Potenza, Sessa rileva Volpe;

25° punizione di Ceccarelli, a lato;

27° il Potenza accorcia le distanze con Ricci, lesto a raccogliere un cross basso dalla sinistra di Sepe ed a spedire in gol con l’aiuto di una fortuita deviazione di un difensore etneo: 2-1 !

31° nel Catania, Albertini e Izco prendono il posto di Sipos e Ceccarelli;

40° volata sulla destra di Albertini che mette in mezzo per l’accorrente Moro la cui conclusione viene ribattuta;

41° Calapai ci prova al volo: fuori;

43° Claiton sventa ad un passo dalla porta;

44° nel Catania, Zanchi sostituisce Gerco;

44° nel Potenza, Matino lascia il posto a Maestrelli;

45° concessi 4 minuti di recupero;

47° brivido per i rossoazzurri: Sessa, da centro area, sparacchia alto!

49° vince il Catania… con un pizzico di sofferenza!

IL TABELLINO

CATANIA (4-4-2) – Sala, Calapai, Claiton (k), Monteagudo, Ropolo, Ceccarelli (dal 31°s.t. Izco), Rosaia, Greco (dal 44°s.t. Zanchi), Russini (dal 34°p.t. Russotto), Moro, Sipos (dal 31°s.t. Albertini). A disposizione: Stancampiano, Pino, Ercolani, Pinto, Cataldi, Mandonado, Biondi, Piccolo. Allenatore: Francesco Baldini.

POTENZA (3-5-2) – Marcone, Matino, Piana, Cargnelutti, Vecchi (dal 18° Sepe), Zampa (dal 18°s.t. Zenuni), Zagaria (dal 18°s.t. Banegas), Sandri, Coccia (k), Volpe (dal 24°s.t. Sessa), Ricci. A disposizione: Greco, Petriccione, Orazzo, Maestrelli, Bruzzo. Allenatore: Bruno Trocini.

Arbitro: Marco Ricci di Firenze. Assistenti: Stefano Lenza (Firenze) e Giacomo Pompeo Poentini (Pesaro). IV Uomo: Domenico Leone (Barletta).

Reti: 47°p.t. Moro (CT) su rigore; 13°s.t. Moro (CT); 27°s.t. Ricci (PZ);

Ammoniti: Cargnelutti (PZ); Zampa (PZ); Ricci (PZ); Vecchi (PZ); Marcone (PZ); Matino (PZ); Sepe )PZ); Izco (CT).



