MESSINA – Paura a Naso. Un incendio ha distrutto la copertura di una abitazione a Naso (Me), per fortuna non ci sono stati vittime o feriti.

L’intervento

Per spegnere il rogo, intorno alle 3.30, sono intervenuti i vigili del fuoco di Messina che hanno coadiuvato la squadra del distaccamento di Patti che ha operato con autopompa serbatoio e un modulo attrezzato



