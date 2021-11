Palermo, incidente stradale nella notte in via Crispi

PALERMO – Incidente stradale nella notta a Palermo. Il luogo dell’incidente è il sottopassaggio di via Crispi, in direzione Cala.

Nella notta, intorno alle 4.30, il conducente di un’automobile ha perso il controllo del veicolo schiantandosi. All’interno del veicolo, oltre il conducente, altre due persone. I tre occupanti sono rimasti lievemente feriti ed è stato necessario ricorrere alle cure del 118.

Sul luogo dell’accaduto anche la polizia municipale, con la sezione infortunistica, per ricostruire l’accaduto.

Il sottopassaggio da due anni è interessato da un restringimento di carreggiata, in direzione porto, perché è necessario mettere in sicurezza la parete laterale ma ad oggi i lavori non hanno data di inizio e di fine.



