Accoltellata alla spalla e alla gola: resta ricoverata la 54enne

PATERNO’. Si trova ricoverata al Policlinico di Catania in attesa che il suo quadro clinico migliori anche se, fortunatamente, non è in pericolo di morte. Ma di certo, ha rischiato molto la 54enne accoltellata dal marito 55enne ieri al culmine di una lite.

Il fatto è accaduto nella loro abitazione di Contrada Giaconia, in territorio di Belpasso dove vive la coppia paternese.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, ieri attorno alle 14 un diverbio tra i due stava per tramutarsi in tragedia: il marito avrebbe preso in mano un coltello da cucina infilzando al collo ed alla spalla la donna. Due fendenti che solo accidentalmente non hanno visto sprofondare la lama.

Ne sono seguiti attimi di panico con il sangue che è schizzato dappertutto e la 54enne che ha trovato la forza di riuscire a fuggire via, trovando accoglienza in un’abitazione vicina. Da lì, la telefonata ai soccorritori che hanno condotto la malcapitata al Policlinico.

Nel pomeriggio di ieri, l’uomo si è costituito ai carabinieri nella caserma di piazza Della Regione. Lì è stato interrogato a lungo dai militari che hanno ricostruito l’accaduto.

Il 55enne è stato condotto in carcere con l’accusa di tentato omicidio.



