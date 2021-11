Premio ai legali Gkn per 430 licenziamenti: bufera per un post Fb

ROMA – E’ bufera sui social per un post del “LabLaw Studio Legale Rotondi & Partners”, lo studio legale che ha seguito la Gkn durante la fase di chiusura dello stabilimento fiorentino e l’esubero di circa 430 dipendenti. In un post sulla pagina Facebook gli avvocati si erano vantati del premio come “Studio dell’anno lavoro” ai Top Legal Awards 2021, riconoscimento arrivato proprio per questi licenziamenti della Gkn. Un post che ha suscitato persino la reazione del ministro del Lavoro Andrea Orlando che ha commentato: “Non è giusto vantarsi di licenziamento collettivo”.



