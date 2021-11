Covid, il Ceo di Moderna: i vaccini faticheranno contro Omicron

Il ceo di Moderna, Stéphane Bancel, prevede un “calo sostanziale” dell’efficacia degli attuali vaccini contro la variante Omicron del Covid mentre serviranno dei mesi per mettere a punto nuovi vaccini efficaci. “Penso che in nessun modo l’efficacia possa essere la stessa che abbiamo avuto con la Delta”, ha detto in un’intervista al sito del Financial Times.

Per Bancel è prevedibile “un calo sostanziale” dell’efficacia dei vecchi vaccini: “non so dire di quanto perché dobbiamo

aspettare i dati. Ma tutti gli scienziati con cui ho parlato dicono che ‘non sarà buono'”. Le parole di Bancel producono un forte impatto sui mercati, facendo cadere Borse e petrolio. Affondano le Borse asiatiche e i futures sui listini europei e su Wall Street. Tokyo ha chiuso in calo dell’1,6% e Seul del 2,4%. Dow Jones cede l’1,2%, Francoforte perde l’1,6% e Londra l’1,2%. Spinta al ribasso per il prezzo del petrolio: il barile di greggio con consegna a gennaio 2022 passa di mano a 67,49 dollari con un calo del 3,52%.



