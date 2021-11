Italia Viva tende la mano a +Europa e Azione: “Insieme contro gli estremisti”

PALERMO – Italia Viva guarda con attenzione al percorso unitario avviato tra Azione e +Europa. Un tassello importante nella costruzione del mosaico centrista finalizzato a scardinare gli schemi tradizionali della politica. Italia Viva coglie la palla al balzo e tende la mano a calendiani e Bonino’s boys.

Italia Viva apre a Più Europa e Azione

Toni Costumati coordinatore di Italia Viva Palermo commenta così l’annuncio del segretario regionale di Azione, Giangiacomo Palazzolo. “La costruzione di un progetto unitario delle forze liberal democratiche, europeiste, popolari e riformiste, a partire dal dialogo già avviato con Più Europa e Azione, resta per noi prioritario anche per dare voce ai tanti che non si ritrovano più negli schemi stantii e superati dei due poli dominati, in questo momento, dai populisti e dai sovranisti ed a provare a superare questi schemi isolando le estreme che hanno generato, in questi anni, odio sociale e l’emergere di un sovranismo che spesso si gemella con pericolose nostalgie neo fasciste”, dice a Live Sicilia. “In questa prospettiva, anche per Palermo, restiamo convinti che l’area di riferimento ideale sia quella che vede insieme tutte quelle forze che abbiano il coraggio di rompere gli attuali e superati schemi di centrodestra e centrosinistra per dare corpo ad un progetto unitario per la città”, argomenta.

“Faraone candidatura vera”

Sul nome del candidato non ha dubbi. “In tal senso, avere rotto il tatticismo sfrenato, delle decine di finte candidature di queste settimane, lanciando la unica e vera candidatura (ad oggi) di Davide Faraone ci mette nelle condizioni di non perdere tempo, come assistiamo in questi giorni, in estenuanti trattative per la scelta di un nome, e di dedicarci alla costruzione di un programma per la città che vogliamo”. E aggiunge.

L’appello a dem e azzurri

“Provo, in tal senso, compiacimento nel leggere le dichiarazioni del coordinatore regionale di Azione, Giangiacomo Palazzolo, perché queste dichiarazioni vanno nella direzione di quanto diciamo noi da tempo, ovvero di costruire una vasta e larga area che da Iv, Azione e Più Europa arrivi fino a Forza Italia, al Pd e a tutte le esperienze civiche che hanno a cuore Palermo e che non vogliono morire populisti e sovranisti”, dice.

“Anche noi abbiamo apprezzato quanto già avviato da Più Europa in tema di contenuti e programmi e su questo ci confronteremo, nei prossimi giorni, per dare corpo alla visione che insieme dobbiamo avere di Palermo”, spiega.



