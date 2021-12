Choc a Noto, colpo di pistola alla testa: grave un minorenne

NOTO (SIRACUSA) – Dramma a Noto, in provincia di Siracusa. Un minore lotta tra la vita e la morte in ospedale dopo essere stato colpito alla testa da un proiettile. In questo momento è ricoverato in ospedale a Catania in gravi condizioni.

Secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, il giovane si trovava in un’auto, in compagnia di familiari, quando è stato colpito da un proiettile sparato dalla strada. Inizialmente si era ipotizzato che forse la pistola si trovasse in auto ed il colpo fosse partito accidentalmente, ma le indagini stanno al momento privilegiando l’ipotesi che qualcuno abbia sparato contro l’auto.

Non è ancora chiaro chi fosse l’obiettivo della persona che ha sparato. Gli investigatori stanno interrogando i testimoni ed hanno raccolto le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona.

