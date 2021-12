Noto, la lite e il colpo di pistola: un diciassettenne lotta per la vita

Il giovane, che appartiene alla comunità dei Caminanti, è in condizioni disperate

NOTO (SIRACUSA) – Era in macchina con i familiari quando un proiettile lo ha raggiunto alla testa. Un ragazzo di diciassette anni lotta per la vita a Noto, in provincia di Siracusa.

Martedì sera, intorno alle 21:00, l’auto si trovava in via Platone, strada periferica de quartiere dove si è insediata la comunità dei Caminanti. Anche il giovane ferito appartiene al gruppo nomade siciliano che ha scelto soprattutto il Val di Noto per insediarsi.

Il colpo di pistola è stato sparato ad altezza d’uomo. Ecco perché gli investigatori, coordinati dalla Procura di Siracusa, ritengono sia stato esploso per uccidere. Il punto è capire chi fosse realmente il bersaglio. Il tentato omicidio sarebbe stato stato preceduto da una lite fra due o più persone.

La vittima è stata prima accompagnata dai familiari al pronto soccorso di Avola e poi, vista la gravità, subito trasferito a Catania, dove è ricoverato nel reparto di Rianimazione.

I carabinieri del Comando provinciale stanno cercando di raccogliere testimonianze, ma si sono scontrati con il silenzio del quartiere. Si spera di raccogliere informazioni utili visionando i filmati di alcune telecamere e identificare i protagonisti della lite.



