Sgroi azzera la Giunta, Db: “Ricattati dal primo cittadino”

RANDAZZO – Ancora scossoni nella centro-destra. Dopo quanto accaduto a Paternò, adesso è la volta di Randazzo dove il sindaco Francesco Sgroi ha azzerato la Giunta e annunciato consultazioni per una nuova composizione. È accaduto lunedì sera: in aula si stava discutendo il Bilancio e il Dup quando il gruppo Diventerà bellissima si è allineata all’opposizione alla richiesta del rinvio della trattazione del documento di programmazione finanziaria. Una posizione contro cui si è scatenato subito il sindaco, come riporta La Sicilia, ha parlano di ricatto da parte degli esponenti del movimento del presidente della Regione. Gli stessi che oggi mandano una nota per chiarire la propria posizione

“Il momento politico che stiamo attraversando impone serietà ed è per questo che diciamo a chiare lettere che – sulla scorta dell’azzeramento di Giunta – è stato il gruppo di #diventeràbellissima a sentirsi ricattato dal primo cittadino. Senza girarci troppo attorno, ci è stato detto che se non avessimo approvato il Bilancio, saremmo stati estromessi dalla giunta – si legge. Un comportamento che giudichiamo assolutamente inaccettabile.

Rinviare di qualche giorno l’approvazione dello strumento finanziario è un atto di buon senso che va nella direzione dei cittadini: ovvero, provare a trovare quelle somme necessarie affinché i nostri agricoltori e i nostri allevatori non restino abbandonati a sé stessi. Piuttosto, a proposito di cifre, attendiamo di comprendere perché nel Piano Triennale delle opere pubbliche sono stati stanziati 483 mila euro per il campo comunale quando la stessa struttura sportiva è stata affidata, per 7 anni, ai privati”.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI